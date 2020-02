“Prefeito é um ingrato”, desabafa vereador Ivanilson em resposta a segundo ato de críticas de Laurez Avalie esse post Avalie esse post

As desavenças entre o prefeito Laurez Moreira (PSDB) e o vereador Ivanilson Marinho (MDB) rendeu mais um capítulo na noite desta quinta-feira (06) durante evento no Jardim Tocantins. “Tem uns que entram na política pra fazer negócio”, disse o prefeito durante discurso. Já para o Portal Atitude, Marinho desabafou contra o prefeito “A declaração dele foi de um ingrato, desrespeitosa e demonstrou sua personalidade.

Por Régis Caio

Aliados até o início de 2020 e agora adversários políticos. Assim esta sendo a situação do prefeito Laurez Moreira e do vereador Ivanilson Marinho. As desavenças entre os dois começaram na semana passada, quando o parlamentar deixou de ser líder do prefeito na câmara e anunciou que é pré-candidato à prefeitura de Gurupi.

Os efeitos políticos de deixar a base do governo municipal foi mostrado na entrega de escrituras a moradores do setor Alto dos Buritis na noite desta última quarta (05) durante o discurso do prefeito Laurez que chamou atenção dos presentes. “Aqueles que usam a política para interesse pessoal a mão de Deus vai pesar sobre”, disse o Prefeito.

Já hoje (06) outro evento foi realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Presente na solenidade, Marinho não foi citado por Laurez.

“Político que é político de verdade é uma pessoa séria e que tem compromisso com o povo, agora tem alguns que entram na política pra fazer negócio, pois não estão preocupados com o povo e sim com elas”, criticou Laurez no Jardim Tocantins.

Ouça o que diz o prefeito Laurez

Ivanilson desabafa

Aliado do prefeito desde 2013, Ivanilson desabafou sobre o ocorrido, o parlamentar é da base do governador Mauro Carlesse, adversário político de Moreira. Ao Portal Atitude, ele disse que o prefeito é um ingrato.

“Não sou de ficar em cima do muro eu tenho uma posição, mas hoje o prefeito demonstrou a sua personalidade, com declaração desrespeitosa e de um ingrato. Ele (Laurez) não fez nada só, 90% da sua gestão e da sua avaliação boa tem participação da Câmara Municipal. A maioria das obras foram feitas com recurso de emenda parlamentar e não com recursos próprios. Segundo, as outras obras são frutos de financiamento, dívidas que ficarão para o próximo gestor e a cidade não evoluiu em nada na questão humana, principalmente com relação aos servidores públicos e hoje eu sou pré-candidato a prefeito e vamos trabalhar nesse projeto com apoio do nosso grupo”, desabafou Ivanilson.

Ouça o áudio do vereador Ivanilson