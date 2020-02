Prefeito de Peixe disse ao Sintet que vai pagar o piso na carreira Avalie esse post Avalie esse post

Em reunião com o Sintet Regional de Gurupi, nesta quinta-feira, 20 de fevereiro, o prefeito de Peixe, José Augusto (PR), anunciou que vai pagar o reajuste salarial do piso na carreira, atendendo os/as professores/as de todos os níveis conforme o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) do Magistério.

Por Redação

O Sintet cobrou também que a prefeitura deveria ter pago as progressões dos/as professores/as neste mês de fevereiro, o que não ocorreu. Segundo disse o prefeito, a prefeitura não pagou as progressões devido a uma falha no RH da administração, mas que irá fazer o pagamento na próxima folha.

Ao Sintet, o prefeito disse que vai publicar um decreto para pagar as progressões, com data retroativa a 1º de janeiro. Com as progressões, a evolução funcional dos/as professores/as é de 3%, na horizontal e de 10% na progressão vertical.

A gestão municipal ainda está cumprindo com o pagamento da data-base, que foi dividida em oito parcelas, a partir de um acordo do gestor com o Sindicato.

“Consideramos como positiva a reunião com o prefeito de Peixe, José Augusto, uma vez que ele se mostrou a disposição de garantir os direitos da categoria, e esse deve ser o papel de um gestor, valorizar a educação e seus profissionais”, disse a presidente do Sintet Regional de Gurupi, Gabriela Zanina.