Prefeito de Peixe comemora 125 anos da cidade e mostra transformações estruturais de gestão

As transformações na infraestrutura na esfera do município de Peixe é pouco vista para que passa pela BR-242, mas quando entra na cidade são perceptíveis as mudanças que os munícipes têm disponibilizados na área da saúde pública, esportes e pavimentação asfáltica com investimentos de mais de R$ 8 milhões, correspondendo 150 mil m2 de pavimentação asfáltica.

As ações do primeiro mandato de prefeito de Peixe, José Augusto Bezerra (DEM) tem sido reconhecida até mesmo pelos seus opositores. Sem populismo, o prefeito da cidade centenária buscar quebrar a velha política com ações vista na saúde e se tornou o único município do sul do Tocantins com um hospital equipado e preparado para fazer procedimentos cirúrgicos, encurtando o sofrimento da comunidade que antes ficaram refém de ambulâncias para tratamento em Gurupi ou Palmas, como se repete em centenas de cidades do Tocantins.

“Desde que assumimos a gestão no dedicamos para fazer em Peixe um referência em obras, infraestrutura e modernidade. Pavimentação que era um sonho da nossa gente, escolas para uma melhor educação, creches para nosso pequenos e o único centro cirúrgico [custeado pelo município] da nossa região”, disse o prefeito em mensagem de prestação de contas aos moradores em comemoração aos 125 anos de emancipação política da cidade.