Prefeito de Peixe anuncia primeiro caso positivo para a Covid-19 no município

Considerada como o principal refúgio turístico e de propriedades privadas onde famílias buscam o isolamento, o primeiro caso no município de Peixe. “Se trata de uma pessoa de 20 anos que teve contato com uma pessoa de Gurupi que estava doente”, disse o prefeito José Augusto em um vídeo.

por Wesley Silas

No início deste mês o prefeito de Peixe, José Augusto, chegou Decretar a proibição de consumo de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos comerciais e implantou um barreira sanitária. Diante ao aumento de turistas, ele chegou a afirmar que a Prefeitura teria iniciado um trabalho de conscientização para esclarecer os visitantes, principalmente de Gurupi, se portarem naquele em seu município; mas nesta sexta-feira, 22, ele noticiou o primeiro caso na cidade.

“Esta pessoa (paciente) está em isolamento, estamos monitorando também as pessoas que tiveram contato com a mesma. Com relação a este caso específico eu quero tranquilizar a população que toda as medidas foram tomadas. Pelo outro lado eu venho conclamar a todos para que a gente redobre os cuidados e só assim nós poderemos garantir que os casos de Covid-19 não vão aumentar em nosso município. A participar de todos é essencial e é o momento de unirmos”, disse.