Prefeito de Peixe adota medida para proteger moradores do município e turistas do contágio de Covid-19

O prefeito de Peixe, José Augusto, mostrou preocupação com o aumento de turistas na cidade e aglomerações. Entre as medidas adotadas estão a proibição de consumo de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos comerciais e barreira sanitária. “Vamos desenvolver um trabalho de conscientização para esclarecer os nosso visitantes se portarem aqui na cidade de Peixe com os mesmos cuidados que se portam em suas cidades; principalmente de Gurupi”, disse o prefeito.

por Wesley Silas

Localizada às margem do rio Tocantins, o município de Peixe se tornou um refúgio de pessoas que moram em Gurupi; assim como de diversos municípios do sul do Tocantins e até mesmo de outros estados da federação que buscam os ranchos para o isolamento social e fuga do stress das residências. Este mesmo sentimento se repete entre os moradores da cidade que procuram os bares onde ficam vulneráveis ao contágio do Covid-19.

“Vamos desenvolver um trabalho de conscientização para esclarecer os nosso visitantes se portarem aqui na cidade de Peixe com os mesmos cuidados que se portam em suas cidades; principalmente de Gurupi onde vem 80% dos nossos visitantes. Muitas destas pessoas fazem precaução em sua cidade, mas quando chegam em Peixe não fazem os mesmos cuidados necessários”, disse José Augusto.

Segundo o prefeito para evitar o contágio do Covid-19 foi Decretado medidas rígidas, porém sem fechar os comércios e assim não prejudicar a economia da cidade.

“Estamos tomando medida para contenção e a principal delas é proibir o consumo de bebidas alcóolicas nos estabelecimentos comerciais”, disse.

José Augusto explicou ainda que a Prefeitura irá desenvolver estrutura de fiscalização com apoio das polícias Militar e Civil para coibir festas e aglomerações nas propriedades privadas (Ranchos) por meio de Decreto.

“A partir deste sábado vamos colocar uma barreira sanitária que não vai coibir a entrada das pessoas; mas, será um controle brando e vamos medir a temperatura de todas as pessoas que estiverem chegando em Peixe, levando em consideração que o primeiro sinal do Covid-19 é febre. Se alguma pessoa estiver com um destes sinais serão obrigada a retornar para sua localidade e se manter em isolamento. Havendo necessidade serão realizados testes rápidos para as pessoas que estiveram nos visitando. Estamos convocando as pessoas de Peixe e cidades vizinhas apresentem denúncias para quem estiver desrespeitando as regras por meio do telefone da vigilância epidemiológica que é 3356-2031”, explicou o prefeito.