Prefeito de Paraíso suspende atividades Educacionais, Sociais, Esportivas e Culturais

A Prefeitura de Paraíso do Tocantins, por meio do prefeito Moisés Avelino determinou que todas as atividades Educacionais, Sociais, Esportivas e Culturais, desenvolvidas pelas escolas da Rede Municipal de ensino, grupos atendidos na Assistência Social, escolinhas de iniciação esportivas, além de Eventos e Ações Culturais, Esportivos e de formação, promovidos pela Gestão Municipal, estarão suspensos no período de 16 a 20 de março de 2020.

Por Redação

A medida está sendo adotada para prevenir riscos de transmissão direta do Covid-19. Para eventos privados, há uma recomendação para que eles não sejam realizados neste momento. Além de estar seguindo as orientações do Governo Federal e Organização Mundial de Saúde.

A recomendação de suspensão aplica-se no momento a escolas e creches, as atividades do Centro de Convivência dos Idosos (CCI), Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (para crianças e adolescentes), Centro Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Escola de Artes Cora Coralina, Escolinhas de Iniciação Esportiva do Município, eventos e ações Esportivas. Nestas áreas o trabalho ocorre internamente de forma administrativa.

A Gestão Municipal informa ainda, que foi aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, nesta segunda-feira, dia 16, o Plano Municipal de Contingência para o Covid – 19. Técnicos da Secretaria de Saúde orientarão todas as Unidades Básicas de Saúde, CEO, Policlínica e CAPS sobre o fluxo a ser seguido para diminuição dos impactos sociais de transmissão por coronavírus.

A Prefeitura esclare ainda, que até o momento não há nenhum caso confirmado de coronavírus em Paraíso do Tocantins, e nem no Estado do Tocantins. E orienta que as medidas tomadas são preventivas e que as pessoas devem procurar informações/respostas nos meios de comunicação oficiais atualizados.