Prefeito de Gurupi desmente que esteja com COVID-19

O prefeito de Gurupi, Laurez Moreira comentou ao Portal Atitude sobre Fake News envolvendo o seu nome na noite desta quinta-feira, 07. “Graças a Deus nem motivo para suspeita eu tive no momento” disse.

Por Wesley Silas

O suposto contágio de COVID-19 envolvendo o prefeito de Gurupi foi espalhado em vários grupos de whatsapp. Para esclarecer, o portal Atitude buscou o principal envolvido.

“Graças as Deus estou bem e não tive coronavírus de jeito nenhum. Não sei qual motivo que invetaram esta história. Evidente, não estou saindo e nao estou tendo contato pessoal com pessoas por segurança e precaução porque sei da gravidade do problema; mas graças a Deus nem motivo para suspeita eu tive no momento” explicou o prefeito.