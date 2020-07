Prefeito de Dueré pede que seu salário e de todo seu secretariado não seja aumentado

O ofício do prefeito Valdeni Carvalho foi encaminhado para a Câmara Municipal, responsável por votar o aumento salarial do prefeito, vice e todo secretariado.

Por Régis Caio

Na contra mão de vários municípios, o Poder Executivo de Dueré manifestou contrário ao aumento de subsídios inerentes aos elencados no Artigo 29 da Constituição Federal, que trata sobre o aumento do salário do Prefeito, vice e secretários.

“Considerando a grave crise desencadeada pela COVID-19, onde a retração econômica empresarial é desastrosa e, consequentemente, o aumento da taxa de desemprego, com famílias subsistindo por doações pública e privada, aliado às análises econômicas que preveem efeitos negativos nos próximos 3 anos”, relatou o prefeito em ofício encaminhado a Casa de Leis de Dueré.

Ainda segundo o gestor municipal, o poder público vem experimentando crises sequenciais de 2012 até os dias atuais e a preservação da solvência das contas públicas deve ser respeitadas.

“O Poder Executivo não observa condições econômicas e nem éticas de proceder a qualquer aumento dos subsídios”, finaliza.