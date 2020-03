Prefeito de Conceição do Tocantins contempla todos servidores da educação com progressões Avalie esse post Avalie esse post

O prefeito de Conceição do Tocantins, Paulo Sérgio Torres Fernandes (PSD) declarou que as progressões contemplam todos servidores efetivos da Educação pública municipal

Por Wesley Silas

Cumprindo a Lei do PCCR com foco na valorização dos professores e servidores da Educação da educação básica, a Prefeitura de Conceição do Tocantins garantiu o pagamento das progressões salariais a todos profissionais da Educação Básica e quadro geral da Educação Municipal. Conforme o prefeito Paulo Sérgio os valores das progressões ficaram entre 9% a 22%.

“Eu, como prefeito de conceição do Tocantins, sabendo dos anseios dos servidores da educação fizemos todo esforço para que isso acontecesse. Valorizamos os trabalhos dos nossos servidores da educação e o nosso compromisso foi sempre de cumprir a palavra com os nossos servidores e ficamos felizes de honrar”, disse.