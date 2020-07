Prefeito de Cariri, Júnior Marajó, recebe maquinários do governo do Tocantins

Na manhã desta terça-feira, 07 de julho, o prefeito de Cariri do Tocantins, Júnior Marajó, recebeu em Palmas, uma retroescavadeira e uma pá carregadeira, do governo do estado, por meio de emenda da bancada federal, junto ao Ministério de Desenvolvimento Regional.

por Redação

A entrega aconteceu no Palácio Araguaia, na Capital. Ao lado do governador Mauro Carlesse e vice-governador, Wanderlei Barbosa, o prefeito agradeceu. “Essa parceria com o governo do Tocantins, nos possibilita desenvolver ainda mais nosso município. Agradeço a bancada federal, em especial ao Deputado Federal, Carlos Gaguim e Senador Eduardo Gomes, ao governador por destinar esse maquinário para Cariri. máquinas que vão fortalecer o setor produtivo da nossa cidade, com recuperação de estradas, rota escolar e as demandas das famílias da agricultura familiar. Além de auxiliar nos serviços de infraestrutura da nossa cidade”, disse o prefeito.

O maquinário foi adquirido por meio da bancada federal do Tocantins (deputados e senadores), com um investimento de R$ 68 milhões. O investimento da bancada, garante maquinário para os 139 municípios do estado.

