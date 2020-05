Prefeito de Cariri denuncia dois cunhados contaminados com Covid-19 no MP por descumprirem medidas de isolamento social

O aumento de casos positivos de Covid-19 em Cariri do Tocantins fez com que o prefeito da cidade, Júnior Marajó, viver uma infeliz experiência e cortar na própria carne ao denunciar no Ministério Público dois cunhados diagnosticados com Covid-19 por descumprirem medidas de isolamento social. O prefeito, Júnior Marajó, a primeira-dama Dayane Rodrigues Lima e um filho do casal encontram-se em isolamento social desde que contraíram a Covid-19.

por Wesley Silas

Localizada nas margens da BR-153, o município de Cariri do Tocantins, situado a 20 km de Gurupi, possui 4.382 habitantes e 37 casos de Covid-19. Estes números representa que uma em cada 121 pessoa da cidade foi contaminada pela doença, colocando o município entre as cidades com o maior incidência em casos de Covid-19 no Brasil.

Os dados acima mostram que assim como acontece no Tocantins, cidades pequenas como Cariri vivem o desafio de tomar medidas duras para minimizar o crescimento exponencial dos casos positivos da Covid-19. A mais desafiadoras é a conscientização da comunidade e um dos exemplos foi a medida em que o prefeito, Júnior Marajó, denunciou dois cunhados ao Ministério Público afim de não colocar ainda mais a comunidade exposta ao contágio. No comunicado ao promotor Roberto Freitas Garcias, da 8ª Promotoria de Justiça de Gurupi, o prefeito Júnior Marajó relata que seus cunhados Wanderley Rodrigues (testado positivo) e Wilmar Rodrigues Lima (teve contatos diretos com pacientes com Covid-19, mas recusa em fazer o teste) não atendem as medidas de isolamento social. Segundo o prefeito, a Secretaria Municipal de Saúde do município recomendou os dois cunhados a cumprirem o isolamento social para evitar o contágio aos moradores de Cariri, mas eles continuam descumprindo.

“Avisamos eles que nós não aceitamos e como eles não seguem o isolamento social comunicamos ao Ministério Público porque temos que ser exemplo para população”, disse o prefeito ao Portal Atitude.

O prefeito repassou ao MP, denúncia da Secretária Municipal de Saúde sobre a conduta seu cunhado Wanderley Rodrigues (testado positivo) que, mesmo após ser orientado pela Vigilância Sanitária e Polícia Militar para cumprir o isolamento social, seus vizinhos o denunciaram por depositar lixo residencial em lote baldio e não cumprir o isolamento social.

“No início os vizinhos reclamaram que o Sr. Wanderley saia de casa da despejar lixo no quintal baldio (errado porque temos recolhimento de lixo diariamente na cidade), e ainda foi visto andando no Balneário Municipal”, relatou a secretária Municipal de Saúde, Maria Auxiliadora da Paixão Aires ao pedir providências à procuradoria do município.