Prefeito de Cariri confirma estar com Covid-19

Por meio de suas redes sociais o prefeito de Cariri, Junior Marajó confirmou estar com coronavírus. Além dele, a esposa e o filho também foram diagnosticados como positivo.

Por Régis Caio

O prefeito declarou que após a confirmação positiva disse estar na fazenda isolado.

Veja a íntegra da mensagem do prefeito

Pessoal, venho comunicar a vocês que eu e minha família (Eu, Dayane e o João Antônio) desde segunda-feira (04), sentimos alguns sintomas diferentes e fomos a Unidade de Saúde da família para realizar alguns testes de verificação. E hoje, quarta-feira (06), os nossos exames deram positivo para o Corona Vírus. No entanto, não há nada para se preocupar, nós estamos bem e estamos nos sentindo muito bem. Daqui em diante nos manteremos em isolamento para tratarmos desse vírus. Não vou me abster de qualquer responsabilidade que seja como Prefeito, estarei ativo na medida do possivel, auxiliando a todos nesse combate, principalmente a equipe da saúde que vem se esforçando para diminuir esse mal. Então, espero que todos compreendam e entendam o motivo da minha ausência durante um tempo. Obrigado a todos.

Júnior Marajo Prefeito