Prefeito de Cariri celebra conquistas de sua gestão com festa em comemoração aos 29 anos da cidade

O prefeito de Cariri, Júnior Marajó, falou um pouco ao Portal Atitude sobre obras que estão sendo entregues à comunidade na programação de aniversário da cidade em que Prefeitura irá oferecer na noite deste sábado, 29, uma festa com a dupla reconhecida nacionalmente, Luiza e Maurílio.

por Wesley Silas

A festa de aniversário de Cariri se tornou uma tradição na região sul do Tocantins e atrai pessoas de toda região e gera renda para os moradores da cidade. Segundo o prefeito Júnior Marajó, a prefeitura preparou uma agende de eventos esportivos que iniciou na sexta-feira, 28, com disputa de futsal feminino e neste sábado, 29, acontece o campeonato de futebol society nas categorias aberto e máster, torneio de tênis de quadra e torneio de vôlei de praia em quadras que foram entregues e restauradas no setor Novo Planalto.

“Pensamos que devemos priorizar a juventude da nossa cidade e temos trabalhado com o objetivo de oferecer mais conforto para nossa população e vejo que este conforto começa pelas nossas crianças e por isso estamos trabalhando na linha dos esportes construindo quadras de futebol society e obras como Centro de Convivência”, disse Júnior Marajó.

Complexo esportivo no Setor Novo Planalto ao lado do Ginásio Municipal composto com uma quadras poliesportiva, quadra de tênis e campo de futebol society

Saúde pública

Os munícipes de Cariri têm recebido da gestão municipal mais dignidade na saúde pública depois que a Prefeitura investiu na qualidade dos serviços e disponibilizou atendimento médico por 24 horas, evitando o incomodo deslocamento para Gurupi.

“Graças a Deus a nossa saúde é referência no Estado e estamos com médico 24 horas e isso acontece depois de 20 anos, estamos com equipes bem montadas nos Postos de Saúde, com medicamentos, temos uma frota de veículos muito bem cuidada”, disse o prefeito.

Educação e situação fiscal

Com escolas e creches bem incrementadas e humanizada, o prefeito Júnior Marajó garantiu ainda que irá atender o reajuste salário dos professores em 12,84% para toda categoria. Ou seja, não apenas o piso que passou de R$ 2.557,74 para R$ 2.886,24, elevando assim os salários de todos os professores até mesmo os que ganham acima do piso. “Conseguimos dar o aumento de 12,85% para toda categoria dos professores”, disse o prefeito que adiantou ainda que o município encontra-se em situação confortável em relação a situação fiscal, mesmo com a perde de R$ 3 milhões em arrecadação de ICMS em 2019 que neste ano recuperou e votou a elevar os números da arrecadação municipal.

“Temos muitas obras para entregar e estou muito feliz com os resultados do terceiro ano de gestão e para este ano eleitoral vamos trabalhar até o último dia em conformidade com a legislação eleitoral e temos maquinários para ser entregues, ônibus de transporte escolar e vamos lutar muito”.

Moradia popular

Um dos problemas enfrentada pela atual gestão foi o recebimento de 40 moradias popular irregulares deixadas pelo gestor passado que no papel estavam 90% prontas, mas no físico apenas 38%. As denúncias sobre as irregularidades encontra-se no Ministério Público Federal e a atual gestão chegou a propor em terminar a obras, mas a empreiteira sinalizou que irá concluí-la.

“Quando assumi a Prefeitura encontrei este grande problema, buscamos incluir estas 40 casas no orçamento do município pois a obra encontra-se apenas com 38% construídas, enquanto para o Governo Federal elas aparecem com 90% concluídas. Tomamos todas as medidas, mas infelizmente, não conseguimos a liberação para construí-las. Agora a empresa que era responsável pela obra nos procurou para retomar as obras e isso é o meu sonho”, disse o prefeito.