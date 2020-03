Prefeita de Palmas se retrata sobre conteúdo de áudio vazado sobre bar Mujica Avalie esse post Avalie esse post

O áudio de uma conversa de um aplicativo de celular envolvendo os frequentadores do Bar Mujica foi vazado do celular da prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro (PSDB) e circulou nas redes socais no período de carnaval. “Me desculpo, sinceramente com os que se sentiram atingidos pelo áudio em questão”, disse a prefeita.

por Wesley Silas

A Prefeita de Palmas usou a sua conta no tuite para se justificar o ocorrido no carnaval envolvendo um vídeo numa polêmica envolvendo um bar na Capital numa confusão que se estende desde o ano de 2018 devido a falta de autorização de alvará para o funcionamento do estabelecimento no período de carnaval.

Em 2019 a Prefeitura atendeu e concedeu o Alvará e em 2020 voltou a negar e, para piorar um áudio em que a prefeita teria se dirigido ao ambiente com gueto frequentado por pessoas do “baixo clero” e GLBT.

Entenda do caso

Trata-se de uma fala da prefeita em repercutida no carnaval de 2020 em que ela se referiu ao Bar Mujica como um ambiente frequentado por GLBT e por pessoas de “baixo clero”. Na ocasião o bar tentava promover uma festa privada, mas foi interrompida por falta de alvará de funcionamento.

“E agora eles estão questionando esse fechamento lá do tal do Mujica, é um bar que é só LGBT, mas aqueles guetos dos guetos. Não é uma coisa sociável não, é baixo clero mesmo, uma coisa louca”, diz a gestora.