Prédio doado à Unirg em Paraíso do Tocantins será inaugurado oficialmente dia 20

Será inaugurado, oficialmente, no próximo dia 20, às 10h, o prédio doado para as dependências do novo Campus da Universidade de Gurupi (UnirG) Instituição Pública Municipal de Ensino Superior, pela Prefeitura de Paraíso do Tocantins.

por Redação

O evento ocorrerá nas dependências do prédio, com a presença de poucas pessoas em decorrência do momento de pandemia do Covid-19, dentre elas, o Prefeito Moisés Avelino, o Prefeito de Gurupi Laurez Moreira, o vice-prefeito Celso Morais, vereadores e a Direção da Universidade.

Na ocasião terá o descerramento da placa inaugural e visita às novas instalações. A inauguração marca o início das atividades no prédio doado a Unirg.

A obra foi construída com recursos próprios do município de Paraíso do Tocantins, e o projeto de doação da estrutura contou com a aprovação dos parlamentares paraisenses.

Para o Prefeito Moisés Avelino, ter o campus da Unirg, que é uma referência de Ensino Superior na região sul do Estado, é uma conquista e compromisso cumprido. “Viabilizar esse espaço de qualidade é algo que não tem preço. Ousamos sonhar e materializar o sonho, agora entregaremos o prédio, para Unirg que em breve lançará seu vestibular, com fé em Deus com o tão sonhado curso de medicina em Paraíso”, destaca Avelino.

Além desta obra concluída, a Prefeitura de Paraíso informa que há outras obras em andamento, que continuam cumprindo seus cronogramas. E as empresas estão orientadas, quanto à segurança de seus funcionários no que diz respeito às principais medidas no combate ao coronavírus: utilização de EPIs e evitar aglomeração.