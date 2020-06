Preço do combustível | Fundamentado em nota técnica da ANP e CADE, Ministério Público arquiva denúncia do vereador Jenilson sobre formação de cartel em Gurupi

Após denúncia do vereador Sargento Jenilson (PRTB), o Promotor de Justiça, Marcelo Lima Nunes, enviou na quinta-feira, 04, ao Auto Posto de Combustível Cometa notificação de arquivamento proferida nos autos do Inquérito Civil Público para apurar eventual aumento abusivo nos preços de combustíveis no município de Gurupi.

A representação foi apresentada pelo vereador no mês de novembro de 2018, ocasião em que o edil por meio da Câmara Municipal de Gurupi encaminhou denúncias ao MPE e ao Procon solicitando implementação do aplicativo “Olho na Bomba” na cidade de Gurupi com a alegação de combater cartel de postos de combustíveis no município.

Ao Ministério Público, o Sindicato dos Revendedores de Combustíveis do Tocantins (SINDIPOSTO) esclareceu a impossibilidade de atender a recomendação, uma vez que, de acordo com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) determina que o Sindicato não pode exercer a função de regulador de mercado. “Informou ainda que, entre o período de 24/09/2018 à 26/11/2018, o preço médio do combustível ponderado foi de R$ 4,90, ou seja, superando o valor apresentado na denúncia”, aponta do documento. Informou ainda que os preços são públicos, disponibilizados no site da Petrobras, ANP e Procon, sendo que o projeto “Olho na Bomba”, tende a ferir a livre concorrência.

Na sequência a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível esclareceu ao Ministério Público que não havia indícios de cartel no período denunciado pelo vereador Sargento Jenilson, informações que sustentaram o MPE decidir pelo arquivamento acerca da investigação da ANP na função de promover a fiscalização das atividades econômicas de petróleo no município e concluiu não haver nenhuma irregularidade.

Diante ao pedido de arquivamento pelo parquet ao considerar não haver nenhuma irregularidade, levando em conta notas técnicas da ANP, CADE e Sindiposto em relação a denúncia de formação de quartel, o vereador se manifestou com a seguinte fala ao Portal Atitude:

– Ficamos felizes com a conclusão do Inquérito por parte do MPE-TO que durante e ao final expediu recomendações para coibir possíveis práticas abusivas que naquele período de novembro de 2018 tínhamos valores superiores de quase 30% do valor do combustível em se comparando com outras cidades da região. E em especial que já está encaminhado o pedido de implantação do Aplicativo ‘De Olho na Bomba’ em parceria com o MPE-GO