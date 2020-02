Pré-candidatos(as) a vereadores em Gurupi se unem para evitar candidatos ricos no partido Avalie esse post Avalie esse post

O fim das coligações nas eleições proporcionais (vereador) impactará nas eleições municipais deste anos e os pré-candidatos com aceitação popular que não dispõem de “muito dinheiro para gastar na campanha” estão reunidos em grupo de redes sociais para boicotar filiação em partidos que estejam pré-candidatos afortunados, principalmente, vereadores os com mandatos.

por Wesley Silas

O grupo de Wattsap da situação, denominado “Pré candidatos a vereadores 2.020/ LM”, formado por pré-candidatos(as) já contabiliza 30 pretensos nomes e, segundo um dos seguidores, encontra-se aberto aos pré-candidatos(as) que tenham interesse de debater os assuntos colocados em pauta.

“Os requisitos básicos para participar do grupo é que os pretensos sejam aliado do prefeito Laurez Moreira e não tenha disparidade econômica dos demais”, disse um dos participante ao Portal Atitude.

Conforme ele, a intenção do grupo é voltada à questão partidária e combater a disparidade da força econômica entre os pretensos nomes.

“Todos membros compartilham do mesmo sentimento. Com a reforma partidária complicou muito. Agora o partido terá que obedecer a norma no tocante ao número de candidatos respeitando o percentual destinado as mulheres e o coeficiente é calculado no âmbito do partido. O pretenso candidato se não ficar atento a legislação, poderá receber uma expressiva votação e não atingir o coeficiente determinado pela lei”, explicou.

Com isso, a grupo busca equilibrar a força econômica para que não haja desigualdade antidemocrática e os candidatos de menor poder aquisitivo não sejam prejudicados. Pelo visto, será um quebra cabeça para o chefe de coligação endinheirados, mas não deixa de ser justa a bandeira.

Reflexo do aumento de candidatos a vereador

Com a elevação de 13 para 15 vereadores, o grande desafio dos 25 partidos registrados em Gurupi que irão disputar individualmente as eleições após a aprovação das novas regras para as eleições, será cumprir a cota de 30% para mulheres. Com 13 vereadores cada partido ficaria limitado a lançar até 19 candidatos, sendo 06 mulheres e, ao passar para 15 vereadores cada partido poderá registar até 25 candidatos, deste 8 deverão ser destinados à cota feminina. Outro número curioso será a quantidades de candidatos, pois a legislação permite lançar nos 25 partidos registrados em Gurupi até 475 candidatos para concorrer as 15 vagas nas eleições de 2020.