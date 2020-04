Pré-candidato a vereador de São Valério, Felipe Lopes, assume a presidência do PTB da cidade

Com 22 anos, Felipe Lopes assume o PTB de São Valério da Natividade e vai tentar buscar uma vaga na Câmara Municipal.

Por Régis Caio

Em São Valério, no sul do estado, os partidos já estão se movimentando visando as eleições municipais.

Nesta semana, Felipe Lopes assumiu a presidência do PTB no município e declarou que é pré-candidato a vereador. “Sou um jovem com visões novas e com esperança para mudar o cenário da política da nossa cidade, dentro do poder legislativo”, disse.

Felipe Lopes destacou ainda que faz parte da base do prefeito Olímpio Arraes (PSD) e vai apoiá-lo na sua reeleição.