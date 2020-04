Pré-candidato a vereador de Palmas, Pedro Cardoso, se filia ao Democratas e defende renovação na política

A convite do DEM – Democratas, Pedro Cardoso, com apenas vinte e três anos e alguns anos de experiência na vida política, se filiou ao partido na tarde da última sexta-feira, 3, em Palmas. A filiação aconteceu em reservada reunião com a presença da presidente estadual Dorinha Seabra (DEM), do deputado Cleiton Cardoso (PTC) e demais membros políticos.

por Redação

“Aceitar o convite do DEM foi por se tratar de um partido renomado e com ações sérias. O governador Mauro Carlesse (DEM) nos ajudou muito nessa decisão. Queremos alavancar a juventude palmense e priorizar também os pequenos produtores em toda cidade. Fui criado nesse meio e jamais deixarei de lado aqueles que sempre estiveram comigo”, disse o pré-candidato Pedro Cardoso.

De acordo com Pedro Cardoso, nos sistemas que estão mais ligados à esfera municipal, tem pouco histórico de renovação política, deliberação e criação de propostas de políticas públicas.

“A população está claramente cansada de políticos que não se lembram dela, só fazem isso em época de campanha. Tenho energia, ideias, uma boa base política e muita vontade de fazer o melhor por Palmas e pelo nosso Tocantins”, finaliza.

Biografia Pedro Cardoso: Natural de Porto Nacional, Pedro Cardoso é filho de Cleiton Cardoso de Almeida e de Liel Bezerra Bekman Cardoso. Tem vinte e três anos e está no último período de Medicina Veterinária no Centro Universitário Luterano de Palmas – Ceulp/Ulbra. Começou sua carreira na vida política ao lado do pai, o deputado em exercício Cleiton Cardoso e então Secretário Extraordinário de Políticas do Tocantins, quando fez parte da equipe de campanha, sendo coordenador geral da última campanha em 2018, quando o Deputado foi um dos mais bem votados. Pedro Cardoso tem muitos trabalhos sociais prestados à sociedade palmense, projetos desenvolvidos para juventude em todo o Tocantins e também defensor das atléticas universitárias.