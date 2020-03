Pré-candidato a prefeito de Palmas consegue reunir mais de 1.000 internautas em live sobre programa de governo Avalie esse post Avalie esse post

Respeitando os protocolos de segurança à saúde no combate ao coronavírus determinados pelo Ministério da Saúde e seguindo as medidas determinadas pelo Governo do Estado e pela Prefeitura da Capital, o pré-candidato a prefeito de Palmas pelo Podemos, Alan Barbiero, lançou nesta terça-feira, 17, o projeto “Ouvindo Nossa Cidade” por meio de uma live nas suas páginas nas redes sociais. A inovação alcançou cerca de 1 mil pessoas durante a transmissão pelo Facebook e pelo Instagram.

Por Redação

O pré-candidato a prefeito Alan Barbiero reforçou o compromisso que tem com a construção de um plano de governo que tenha a participação direta das pessoas. “Nós queremos inovar no processo de construção política. Nós estamos acostumados com os políticos que vão às comunidades apenas para falar, com a sociedade sendo uma espectadora no processo. Nós acreditamos que ninguém melhor que aquelas pessoas pouco valorizadas pelo Poder Público, muitas vezes invisíveis para as políticas públicas, essas pessoas precisam ser ouvidas, porque elas sabem realmente o que Palmas precisa”, afirmou.



O projeto Ouvindo Nossa Cidade está na no mundo digital. Por meio do site www.ouvindonossacidade.com.br cada cidadão palmense poderá apontar os desafios da cidade e dar sua contribuição sugerindo soluções para resolver os problemas do município. “Palmas, a mais nova Capital do Brasil, é de todos nós e por isso precisa ser construída com a colaboração direta daqueles que escolheram esta cidade para viver e construir seu futuro. Faremos isso. Percorreremos toda a cidade e estaremos nos meios digitais conversando com as pessoas, para que seja elaborado um plano de governo que faça da nossa cidade a realização do sonho de cada cidadão palmense”, finalizou Alan.

Facebook: @professoralanbarbiero

Instagram: @alanbarbiero

www.ouvindonossacidade.com.br