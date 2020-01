Praia da Graciosa | Mais de 40 mil celebram chegada de 2020 ao som de muito ritmo e espetáculos de cores Avalie esse post Avalie esse post

Com um público de mais de 40 mil, superando a estimativa dos organizadores, palmenses e turistas lotaram a Praia da Graciosa em Palmas na madrugada desta quarta-feira, 1º, para receber com muita alegria e vibrações a chegada de 2020.

por Redação

A festa começou com o ritmo contagiante da Banda Liberou Geral e em seguida as bandas Viola de Jr e 3 Tons de Preto. Mas o ponto alto foi a meia noite com a queima de fogos que brilhou a orla de Palmas por 10 minutos de muita emoção. E para iniciar o novo ano, o show ficou por conta da dupla sertaneja Di Lucas e Raphael.



O clima ameno da virada possibilitou que famílias se concentrassem na areia da Graciosa e levassem comida, bebidas, frutas e muitas expectativas para o novo ano. Reunindo no mesmo espaço pessoas de várias faixas etárias, como é o caso da família do advogado Rayone Ferreira, que chegou às 18h com sua avó de 82 anos, cunhada irmãos e sobrinhos, sendo uma menina de 2 anos, para poder pegar um local privilegiado de frente para a queima de fogos. “Trouxemos a nossa ceia, fogareiro para carne na chapa, bebidas, frutas, colchonetes e almofadas, pois pretendemos ficar aqui até às 4h da manhã, todos, até mesmo minha vozinha e se as crianças que sentirem sono, viemos preparados”, detalha.

Dentre os familiares do advogado, veio a irmã e o cunhado de Marabá no Pará só para passar a virada do ano em Palmas. “Esse é o nosso primeiro revéillon em Palmas, e estamos amando, o clima tá muito agradável”, contou o cunhado e empresário, Rodolfo Borges. E outros turistas também vieram de longe para comemorar a passagem de ano na Capital tocantinense, como o grupo de turista de Blumenau, em Santa Catarina. O casal Viviane e Ricardo Antunes vieram ao Tocantins para conhecer o Jalapão e estenderam a estadia para curtir a virada do ano em Palmas. “Nosso grupo é de 8 pessoas e estamos amando a cidade, o povo é muito cativante e atencioso, não esperávamos por isso”, destacou Viviane Antunes Lanser.

A festa da virada nas areias da Praia Graciosa já virou tradição para o palmense, que elegeu o local para reunir familiares e amigos para agradecer o ano que passou e desejar um ano novo repleto de felicidade. “Esse já é o nosso segundo ano aqui na Graciosa. Voltamos porque aqui é um ambiente agradável, fresco e tranquilo para trazer nossos filhos”, ressaltou a engenheira agrônoma, Fabrícia Mendes, que montou sua ceia na beira do lago para receber a família e amigos.

E para garantir esse clima familiar e de tranquilidade as forças de segurança se uniram para promover um ambiente de paz. A Polícia Militar disponibilizou 120 policiais do seu efetivo, a Guarda Metropolitana fez ronda com 40 pessoas do seu efetivo, mais de 20 agentes de trânsito e transporte fizeram a fiscalização na operação do transporte e o controle de tráfego para que todos pudessem chegar e sair com facilidade. A Polícia Civil colocou seus agentes à paisana e o Corpo de Bombeiros esteve presente com viaturas de salvamento terrestre, uma unidade de resgate e uma de combate a incêndio

Renda extra

O réveillon também foi uma oportunidade de uma renda extra para muitos palmense que montaram suas barracas na Vila Gastronômica e ambulantes que trouxeram uma variedade de drinques e comidas para completar a festa que é já é uma referência na Capital. Com seu Food Truck, a empresária Alessandra Canevari, veio para o seu segundo ano na Graciosa. “Ano passado foi um sucesso, vendemos mais de 300 hamburgueres e esse ano iremos dobrar esse número”.

Festa de cores

Com a faixa de areia da praia lotada, uma multidão aguardou ansiosa pela queima dos fogos que brilhou o céu da orla de Palmas por cerca de 10 minutos, após a contagem regressiva em uma só voz pelo público para a chegada de 2020. Desta vez, os fogos foram colocados na extremidade da praia, para ficar mais próximo ao público, respeitando a segurança dos visitantes.