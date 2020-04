Postos bandeirados do Tocantins pedem autorização para comprar combustíveis de outras distribuidoras

O Sindicato dos Revendedores de Combustíveis do Estado do Tocantins (Sindiposto-TO) e outras diversas entidades da área no País enviaram, nesta semana, um ofício à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) solicitando a liberação para que postos bandeirados possam adquirir combustíveis de outras distribuidoras que tenham preços mais competitivos. A justificativa do documento é que a atual situação exige essa prerrogativa.

por Redação

Os revendedores destacam que as três grandes companhias, que detém cerca de 70%, estão segurando as quedas de preços da Petrobras, bem como dos biocombustíveis.

Desta forma, elas aumentam suas margens e colocam suas redes em risco, quando competindo com postos sem bandeira que adquirem produtos com custos bem mais baixos.

A intenção é que outros sindicatos do Brasil também se posicionem ainda neste mês sobre a questão.

Relação dos SINDICATOS que enviaram ofícios para a ANP, até dia 3/4/2020

1-Pernambuco

2-Pará

3-Tocantins

4-Rondônia

5-Rio G. do Norte

6-Ceará

7-Paraná

8-Distrito Federal

9- Sergipe

10-Piauí

11-Paraíba

12-Serra Gaúcha/RS

13-ABC Regran/SP

14-Campinas/SP

15-Alagoas

16-Bahia

17-Sincopetro/SP

18- Blumenau/SC

19 – Roraima

20- Acre

21- Goiás

22-Maranhão

23-Santos

24-Itajai