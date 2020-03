Porto Nacional: Morte de caminhoneiro com suspeita de coronavírus é investigada pela Secretaria Estadual de Saúde

A Secretaria Estadual da Saúde investiga a morte de um caminhoneiro, de 55 anos, com suspeita de coronavírus. Ele era diabético e morava no Rio Grande do Sul, mas estava há 20 dias de passagem pelo Tocantins. O paciente chegou a ficar internado, mas morreu no Hospital Regional de Porto Nacional, na noite deste sábado (21).

Da Redação