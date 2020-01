Por meio do senador Eduardo Gomes, Gurupi receberá Estação Cidadania Avalie esse post Avalie esse post

O líder do governo no Congresso Nacional, senador Eduardo Gomes (MDB-TO), conseguiu para Gurupi no Ministério da Cidadania a liberação do valor de R$ 12 milhões para construção de uma estação da Cidadania que contará com ações sociais, esportivas e de políticas de prevenção à violência.

por Wesley Silas

Considerado um político com atuação discreta, mas com forte presença nos bastidores da política em Brasília e no Tocantins, o senador Eduardo Gomes é aliado do governo Mauro Carlesse (DEM) e mantém bom relacionamento com o prefeito de Gurupi, Laurez Moreira (MDB). Entre os destaques do fechamento de 2019 para Gurupi, estão o empenho no valor de R$ 4.775.000,00 para ampliação do CEASA de Gurupi, viabilização de R$ 2,5 milhões em recursos de custeio para Atenção Básica de Gurupi e, por último, R$ 12 milhões via Ministério da Cidadania para criação de uma Estação Cidadania em Gurupi. Nesta estação estão previstos espaços para formação e qualificação profissional, atividades culturais, práticas esportivas e de lazer, serviços socioassistenciais e políticas de prevenção à violência. Outra novidade que deverá ser em breve anunciada será a liberação de recursos para a construção do Parque Pouso do Meio em uma área que está sendo desapropriada pelo Governo do Tocantins numa parceria entre o município de Gurupi.