Por conta do coronavírus, espetáculo da Paixão de Cristo 2020 em Palmas é suspenso Avalie esse post Avalie esse post

Nova data será informada assim que a situação de emergência em saúde pública for normalizada.

Por Redação

A Cia de Teatro Art’Sacra informa que a apresentação do espetáculo da Paixão de Cristo está suspensa em Palmas, temporariamente. A organização informa, porém, que não há cancelamento, e a apresentação será reagendada assim que a situação for normalizada.

A medida cumpre as orientações do Ministério da Saúde, Organização Mundial de Saúde, Governo do Estado e Prefeitura de Palmas, em relação à situação de emergência em saúde pública por conta da disseminação do coronavírus, evitando aglomerações.

O diretor da Companhia, Valdeir Santana, reforça que o grupo acredita que ações de prevenção são fundamentais para diminuir as chances de contaminação. “A gente fica muito triste e lamenta, mas é uma medida necessária em defesa da saúde pública que exige, de fato, uma adaptação do nosso planejamento. Apesar de tudo, temos muita fé de que tudo se resolverá logo e estamos prontos para oferecer um espetáculo de muita emoção a todos os tocantinenses”, complementou o diretor.