Políticos e órgãos manifestam nota de pesar pelo falecimento de João Neves

João Neves faleceu nesta terça-feira (28) na cidade de Goiânia, vítima do coronavírus.

Por Régis Caio

A morte do médico gurupiense João Neves Teixeira comoveu a todos os tocantinenses. Vários políticos como o governador Mauro Carlesse, a senadora Kátia Abreu, o prefeito de Gurupi, Laurez Moreira e o deputado federal Osires Damasso manifestaram nota de pesar pelo falecimento do médico pioneiro em Gurupi. O Conselho Regional de Medicina (CRM-TO) também se manifestou.

Nota de Pesar

É com muito pesar que informamos o falecimento do médico João Neves de Paula Teixeira (CRM-TO 0094) o profissional faleceu em Goiânia GO, nesta terça-feira (28/07), vítima de complicações por Covid 19.

Dr. João Neves era pioneiro no Tocantins, atuava em Gurupi desde a criação do Estado. Também foi membro da Academia Gurupiense de Letras.

Que sua coragem e seu compromisso ético com os pacientes sejam inspiração para todos que desfrutaram da sua companhia e que seu legado de comprometimento sirva de conforto a sua família.

O CRM-TO se solidariza com os familiares e amigos neste momento de dor.

CRM-TO

Nota de Pesar – João Neves

É com muita tristeza que recebi nesta terça-feira, 28, a notícia de que o médico pioneiro de Gurupi Dr. João Neves faleceu, em Goiânia (GO), devido à complicações provocadas pela Covid-19.

João Neves deixa em seu legado não apenas a prática da boa medicina, mas também a sua contribuição para a formação e construção do Estado do Tocantins.

Neste momento de dor e tristeza, presto minha solidariedade a todos os familiares e amigos que o médico deixa com a sua precoce partida.

Mauro Carlesse

Governador do Estado do Tocantins

NOTA DE PESAR

É com profundo pesar que recebo a notícia do falecimento do Dr. João Neves (69), ocorrido nesta terça feira (28) em decorrência de complicações da covid-19.

Dr. João era médico pioneiro em Gurupi-TO, onde atuou por mais de 30 anos. Deixa seu legado como profissional exemplar e amor ao próximo.

À família e amigos, deixo meu fraterno abraço, presto minhas sinceras condolências e rogo a Deus que os conforte nesse momento de tristeza e dor.

Katia Abreu

Senadora da República

NOTA DE PESAR

O Prefeito de Gurupi, Laurez Moreira, lamenta profundamente o falecimento do Dr. João Neves de Paula Teixeira, aos 69 anos, ocorrido nesta terça-feira (28), em Goiânia-GO. Dr. João Neves era especialista em ginecologia e obstetrícia, médico legista, além de agropecuarista e membro fundador da Academia Gurupiense de Letras. Médico pioneiro de Gurupi, João Neves deixa um legado de grande profissional com excelentes serviços prestados na área da saúde em Gurupi, e significativa contribuição com o desenvolvimento da Capital da Amizade.

Rogamos a Deus o conforto aos familiares e amigos, e prestamos nossas sinceras condolências neste momento de dor.