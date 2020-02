Polícia Militar divulga balanço de ações no carnaval de Gurupi Avalie esse post Avalie esse post

A Polícia Militar (PM) divulgou na manhã desta quinta-feira, 27, em Gurupi, o Balanço do Carnaval 2020, que também aconteceu nas cidades de Alvorada, Araguaçu, Peixe, Formoso do Araguaia, Sandolândia e São Salvador.

Da Redação

O policiamento do evento contou com um forte esquema de segurança elaborado pela Seção de Planejamento do 4º BPM (P/3), que aliado ao reforço do efetivo enviado do Comando-Geral da Corporação, da implementação de câmeras de segurança no local do evento [Central Móvel de Vídeomonitoramento] e do apoio da Central de Vídeomonitoramento do Sistema Integrado de Operações – SIOP garantiram maior efetividade da segurança dos foliões durante as cinco noites de folia carnavalesca.

A preocupação natural da Polícia Militar fundamenta-se no efetivo cumprimento da sua missão institucional de garantia da segurança pública, efetivada através do policiamento ostensivo e preventivo onde surge a demanda social. Neste aspecto, as festividades carnaval, evento histórico-cultural dos brasileiros, implicam em maior atenção da PM nos circuitos onde acontecem as festividades.

Em Gurupi, o evento aconteceu no final da Avenida Pará, local onde concentrou um público diário de aproximadamente 25 mil pessoas. Neste ambiente, nas suas adjacências [cinturão de segurança] e nas principais vias de acessos foram intensificadas ações de presença e intervenções de abordagens a pessoas e veículos com vistas à prevenção de entrada de drogas e pessoas armadas.

No curso do policiamento, além das atividades preventivas, a PM registrou 06 ocorrências entre tráfico e posse de drogas, cumprimento de mandado de prisão, disparo de arma de fogo e condução de veículo com a capacidade psicomotora alterada. Ao todo, os policiais abordaram 283 veículos e 471 pessoas, que resultaram na prisão de 5 indivíduos em flagrante, remoção de 5 veículos e lavratura de 8 notificações por infrações de trânsito.

Também foram apreendidos R$ 258,00 reais, 02 tubos de lança perfume, 36 frascos de “loló”, 38 comprimidos de ecstasy, 09 invólucros de cocaína, 17 papelotes de LSD, 01 aparelho celular e 01 máquina de cartão “Mercado Pago”, localizados com autores de tráfico de drogas.

O comandante da Unidade, tenente-coronel Jaime Porfírio de Souza, avaliou positivamente a atuação da PM durante todo o evento, destacando a sua transcorrência dentro da normalidade planejada. “A distribuição estratégica do policiamento e o comprometimento do efetivo empenhado na operação constituíram-se de fatores preponderantes para garantia da ordem pública, da tranquilidade social e da real sensação de segurança aos foliões”, destacou o comandante. O tenente-coronel Jaime ponderou ainda, as ocorrências registradas no circuito de carnaval, que em sua análise não afetaram de forma relevante a efetividade o policiamento.