Polícia entrega de celulares, smarphones e tablet roubados em Palmas

Dispositivos eletrônicos já estão à disposição dos reais proprietários

por Wherbert Araújo

A Polícia Civil do Tocantins, por meio do 1º Distrito Policial da Capital realiza na tarde desta sexta-feira, 03, a partir das 16h a entrega de celulares, smarphones e tablet roubados na região Central da Capital entre os meses de novembro e dezembro.

De acordo com o delegado Ricardo Real, os dispositivos eletrônicos já estão à disposição dos reais proprietários. Para isso é necessário apresentar nota fiscal da aquisição do produto e se possível, cópia do boletim de ocorrência relatando o roubo/furto.

O 1º DP está localizado na Avenida Teotônio Segurado, no primeiro andar acima da 1ª Central de Flagrantes da Capital.