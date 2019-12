Polícia Civil prende acusado de furtar boate em Gurupi Avalie esse post Avalie esse post

O referido estabelecimento foi alvo dos criminosos em duas ações, sendo que o primeiro furto foi realizado no dia 21 de novembro e o segundo no dia posterior. A prisão do suspeito foi feita 88° Delegacia de Polícia Civil (3DP-Gurupi) que está se destacando no Estado do Tocantins com várias prisões e repressão aos crimes contra o patrimônio no município gurupiense.

Por Régis Caio

Após investigação, os policiais civis prederam na manhã desta terça-feira (17) no bairro Leste, J.M.B.S., vulgo Indião, de 21 anos. O acusado foi preso através de um mandado decretado pela justiça.

Indião é investigado em um furto ocorrido em novembro em uma boate no centro da cidade. Segundo a PC, o referido estabelecimento foi alvo dos criminosos em duas ações, sendo que o primeiro furto foi realizado no dia 21 de novembro e o segundo no dia posterior.

“O primeiro furto conforme os apontamentos investigativos foi realizado por V.M.J.J, 19 anos e P.K.N.S, 18 anos ao passo que o segundo delito conta com a participação de “Indião” com os dois mencionados acima, além de um quarto individuo ainda não identificado”, informou a delegacia.

No dia 22 de novembro, investigadores do 3ºDP localizaram na residência de um dos investigados parte dos objetos furtados, dentre o mais importantes, um “Narquile Arábe” avaliado em R$ 1000,00.

A Polícia Civil informou que Indião já foi preso diversas vezes por crimes de furtos realizados em residências e supermercados de Gurupi. O acusado foi recolhido na Casa de Prisão Provisória da cidade e está a disposição do poder judiciário.