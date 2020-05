Polícia Civil participa de Operação Integrada para intensificar fiscalização da Covid-19 em Araguaína

Equipe percorreu a cidade para orientar sobre os procedimentos a serem adotados enquanto vigorar decretos publicados pelo Município e pelo Estado.

Por Redação

Para assegurar o cumprimento da determinação do Governo do Tocantins no combate ao novo coronavírus (Covid-19), a Polícia Civil, por meio da 2ª Delegacia Regional de Araguaína realizou no início da noite deste sábado, 16, uma Operação Integrada com a Polícia Militar, Departamento Estadual de Trânsito (Detran) Departamento de Posturas e Edificações (Demupe), Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária.

As equipes percorreram ruas, avenidas e bairros de Araguaína para orientar a população sobre a determinação do Governo do Tocantins quanto à suspensão total das atividades não essenciais em 35 municípios do Estado até o próximo sábado, 23. O Decreto nº 6.095 foi publicado na última sexta-feira, 15, com 33 municípios. Neste sábado, 16, o Governo do Tocantins acrescentou mais duas cidades na listagem – Caseara e Couto Magalhães.

Conforme a delegada regional de Araguaína, Ana Varjal, as forças de segurança estão integradas e intensificaram ainda mais as ações de fiscalização que já vinha sendo realizadas em Araguaína para dar cumprimento às determinações do governador Mauro Carlesse.

A Delegada destaca que, se no curso dessas operações houver descumprimento explícito das normas de saúde pública, os responsáveis poderão ser conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para lavratura dos procedimentos cabíveis, bem como apreensão de objetos, se necessário for.