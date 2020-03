Polícia Civil deflagra Operação Marias em combate à violência contra a mulher Avalie esse post Avalie esse post

A Polícia Civil do Tocantins deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 5, a Operação Marias, que tem o objetivo de desencadear ações preventivas e repressivas de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. A operação está acontecendo simultaneamente em diversos Estados e no Distrito Federal e resulta das ações do Fórum Permanente de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil.

Da Redação

No Tocantins, a operação está acontecendo em Palmas e no interior do Estado. Sendo previsto o cumprimento de 21 mandados judiciais, dos quais 20 são de prisão e um de busca e apreensão. Também estão sendo realizadas 239 fiscalizações de cumprimento de medida protetiva e sete apurações de denúncias. Assim como estão sendo lavrados Autos de Prisão em Flagrante. Até o momento, oito prisões já foram efetuadas.

Ao todo, a operação no Estado está mobilizando um efetivo de 92 policiais civis e 25 viaturas. Sendo que algumas Delegacias Regionais contam com o apoio da Polícia Militar.

A Operação Marias está acontecendo em março por ser o mês em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher.