Polícia Civil de Gurupi prende homem com armas de fogo

Da Redação

A Polícia Civil do Estado do Tocantins, por intermédio da 3ª Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoa (3ª DHPP) de Gurupi, efetuou na manhã desta quinta-feira, 28, a prisão de um homem, de 28 anos, suspeito pela prática do crime de posse de arma de fogo de uso permitido.

Segundo o delegado titular da DHPP, Hélio Domingos de Assis Pereira, a prisão se deu em virtude de investigações realizadas pela unidade especializada em torno de um crime de tentativa de homicídio ocorrido nesta quarta-feira, em Gurupi.

Após a localização do homem, os policiais civis encontraram na residência em que ele estava, duas armas de fogo de fabricação artesanal de calibres .36, 38 e 44, além de pólvora, espoletas, munições, bem como insumos para recarga de cartuchos. Desse modo, o indivíduo foi conduzido até a Central de Atendimento da Polícia Civil, em Gurupi e, após a realização das providências legais cabíveis, recolhido à Casa de Prisão Provisória local, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

Às investigações foram intensificadas visando determinar se o homem preso possui algum tipo de envolvimento com o homicídio tentado, ocorrido nesta quarta-feira, em Gurupi, fato que continua sendo investigado pela Polícia Civil.