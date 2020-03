Polícia Civil conclui investigações sobre roubos que aconteceram recentemente em Gurupi Avalie esse post Avalie esse post

Dois assaltantes já estão presos na Casa de Prisão Provisória (CPP) de Gurupi e parte dos celulares subtraídos foram recuperados, além de um veículo. Investigações foram feitas pela 88ª Delegacia de Polícia, que vem combatendo com veemência os crimes contra o patrimônio no município.

Por Régis Caio

Polícia Civil, por meio da 88ª Delegacia de Polícia (3ºDP-Gurupi) concluiu nesta semana as investigações em relação a dois roubos ocorridos dia 17 de fevereiro deste ano.

Segundo a PC, na primeira ação os autores de posse de arma de fogo, subtraíram uma moto XRE próximo ao parque mutuca. Em seguida utilizando a motocicleta roubada realizaram um roubo subtraindo celulares e dinheiro das vítimas em um Posto de Combustíveis no bairro Vila Guaracy.

As investigações conduzidas pelo 3°DP e com o auxílio das imagens das câmeras de monitoramento do posto permitiram identificar os autores que posteriormente foram identificados pelas vítimas.

Já no dia 03 deste mês, foram cumpridos os mandados de prisão preventiva em desfavor de R.V.G.M., 24 anos e V.R.C.S., 20 anos, que já se encontravam presos na Casa de Prisão Provisória de Gurupi.

A polícia informou ainda que um dos suspeitos já vinha sendo monitorado pelos investigadores em virtude de ter praticado um roubo no mês passado em uma barbearia na Vila Guaracy, levando celulares do proprietário e dos clientes do salão.

Parte dos celulares já foram recuperados pelo 3ºDP e restituídos aos proprietários. Já a motocicleta foi localizada abandonada na zona rural de Dueré. A dupla de assaltantes está a disposição da Justiça na CPP local.