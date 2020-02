Polícia Civil alerta sobre perigo de divulgação de fatos não confirmados sobre assassinato de empresário em Palmas Avalie esse post Avalie esse post

O empresário Elvisley Costa de Lima, de 54 anos, foi assassinado com vários tiros dentro da própria caminhonete no dia 24 de janeiro em Palmas. Em nota de alerta, a Polícia Civil informou que divulgação de fatos não confirmados “coloca em risco a vida de policiais e testemunhas”.

por Wesley Silas

As cenas do homicídio foram registradas em câmeras de segurança de um restaurante na Avenida Palmas Brasil na Capital. No início deste mês (08/02) a Polícia Civil divulgou que identificou dois suspeitos da morte do empresário e cumpriu dois mandados de busca e apreensão em Palmas e Goiânia (GO). Porém o suspeito mentor do crime (emboscada) não foi localizado, assim como o executor do homicídio.

Risco de vida

Nesta terça-feira, 18, A Polícia Civil do Tocantins informou por meio de nota que a 1ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (1ª DHPP) de Palmas segue trabalhando intensivamente no inquérito que apura o homicídio praticado contra o empresário Elvisley Costa de Lima.

“Alerta, contudo, para o perigo que representa a divulgação de fatos não confirmados e não chancelados pela investigação. Ressalta, por fim, que tal conduta pode prejudicar o andamento das investigações e ainda colocar em risco a vida de policiais e testemunhas”.