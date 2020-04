Podemos e Cidadania foram os partidos que apresentaram maiores números de pré-candidatos a vereadores em Gurupi

Os dois partidos passaram de 30 pré-candidatos para a disputa de uma vaga na Câmara Municipal de Gurupi, porém os nomes serão peneirados para atingir o limite máximo de 23 por partido, de acordo com a nova regra eleitoral. Confira como estão os principais grupos políticos em Gurupi.

Por Régis Caio

Foi finalizada neste sábado (04) a janela partidária para os pretensos pré-candidatos de se filiarem aos partidos e disputarem as eleições deste ano. Quem filiou, filiou e quem não filiou não poderá concorrer.

A movimentação nesta semana foi intensa em Gurupi, principalmente para os que almejam uma vaga na Câmara Municipal. O “corre-corre” foi intenso dos articuladores políticos no intuito de formarem sues grupos.

O Podemos e o Cidadania foram os que tiveram êxito ao conseguirem os maiores números de pré-candidatos, ambos passaram de 30. O Podemos apresentou 40 nomes, quem está no partido é a vereadora Miriam, ex-MDB, além do comerciante Zezinho Antunes dentre outros que irão concorrer. A expectativa do partido é conseguir o coeficiente necessário para eleger dois candidatos.

O Cidadania filiou 32 pré-candidatos, e assim como o Podemos irá lutar por duas vagas no legislativo gurupiense. No partido tem nomes como o vereador Ataíde leiteiro, Pastor Nilson, Wanderleia, Matheus Monteiro e Arceu Cardoso.

O PSB está com 30 pré-candidatos, a sigla conta com os vereadores Valdônio Rodrigues, André Caixeta e nomes como o comerciante Joelcy do Skinão e Diocy da Vila São José.

O Patriota apresentou 26 nomes, desses são 16 Homens e 10 Mulheres. O PRTB apresentou 28 pré-candidatos. O PSL terá 13 pré-candidatos, DEM está com 18 nomes, PSDB está com 6, PT segue com 23 e o Avante com 23.

O PTB está acertado com 23 pré-candidatos, dentre eles o professor Davi Abrantes, o locutor Tiago Sena e o do Engenheiro Elvan Leão. O Solidariedade também fechou com 23 nomes que irão concorrer, como a jornalista Letícia Melo, Gominho, e do professor João Rosado.

Vale ressaltar que os limites legais são de 23 candidatos a serem homologados em cada partido junto ao TRE/TO (15 vagas + 50%) e estes serão definidos somente na convenção.

Em julho, os partidos estão autorizados a promover as convenções internas para escolha de seus candidatos, que deverão ter os registros das candidaturas apresentados à Justiça Eleitoral até 15 de agosto.