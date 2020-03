Podemos de Dimas declara apoio ao grupo de Laurez em Gurupi

O partido Podemos, que tem como presidente no Tocantins, o prefeito de Araguaína Ronaldo Dimas, estará caminhando junto com o grupo do prefeito Laurez nas eleições em Gurupi.

Por Régis Caio

A informação foi confirmada ao Portal Atitude por duas fontes ligadas a Laurez e ao prefeito Dimas, que é o presidente do Podemos no estado.

“O partido vai apoiar o candidato indicado pelo prefeito Laurez em Gurupi, e esta parceria poderá se estender em 2022”, disse uma fonte de Araguaína que é ligada ao prefeito Ronaldo Dimas.

A união entre os prefeitos de Araguaína e de Gurupi já vem de muito tempo. Recentemente Dimas chegou a convidar o Secretário Municipal de Saúde, Gutierres Torquato, a se filiar ao Podemos e ser o candidato a prefeito pelo partido. No entanto, Torquato não foi e mesmo assim ambos caminharão juntos nas eleições em Gurupi.