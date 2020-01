PM reforça segurança na região Sul do estado com Operação Cidade Blindada Avalie esse post Avalie esse post

Teve início nesta quinta-feira, 30, e segue até o dia 03 de fevereiro a Operação Cidade Blindada desencadeada pela Polícia Militar, por meio do 4º Batalhão em Gurupi e da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar em Lagoa da Confusão. O objetivo é realizar blitz, bloqueios em vias urbanas e rodovias, abordagens a pessoas e veículos, além da intensificação do policiamento ostensivo.

Por Lara Tavares

A operação, que acontece no período que antecede o pagamento dos servidores públicos estaduais, atua também buscando inibir a prática de roubos e furtos a estabelecimentos e correspondentes bancários, bem como a empresas de transportes de valores, e conta nesta edição com cerca de 50 policiais militares.

Segundo o comandante geral da PM, coronel Jaizon Veras Barbosa, “a Polícia Militar tem intensificado a presença ostensiva de policiais militares em locais estratégicos, a fim de aumentar a sensação de segurança dos cidadãos e coibir o cometimento de crimes, garantindo assim, a tranquilidade da população tocantinense”.

A operação abrange as cidades de Gurupi, Peixe, Alvorada, Formoso do Araguaia e Lagoa da Confusão e contará com reforço de policiais das unidades especializadas da PM como Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), o Batalhão de Polícia de Choque (BPCHOQUE), a Companhia Independente de Operações Especiais (CIOE), o Batalhão de Polícia Militar Rodoviário e de Divisas (BPMRED) e o Centro Integrado de Operações Aéreas CIOPAER), com emprego do helicóptero da Secretaria de Segurança Pública.