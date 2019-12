PM recupera parte dos produtos roubados de carro dos Correios em Gurupi Avalie esse post Avalie esse post

Após denúncia, equipe da Polícia Militar do 4º Batalhão localizou parte de produtos que haviam sido roubados na última quarta-feira, 18, do carro dos Correios.

por Redação

Durante a tarde desta quinta-feira,19, a PM localizou parte dos objetos roubados do carro dos correios na última quarta-feira, 18, no setor Campos Belos, em Gurupi.

Os objetos foram localizados após a PM receber denúncia através do 190, de um morador do Setor Campos Belo. Segundo o denunciante havia alguns objetos escondidos em uma residência situada na rua 3A, e que naquele endereço residia um indivíduo de conduta duvidosa.

Imediatamente, uma equipe da Polícia Militar deslocou ao endereço informado, onde o pai do suspeito autorizou a entrada da equipe. No interior da residência foi localizado alguns produtos ainda com a etiqueta dos Correios, dentre eles: um aparelho de celular da Marca Samsung, dois equipamentos periféricos, três utilitários para pesca e uma carretilha de pesca.

Segundo a PM, os objetos foram apreendidos e apresentados na Delegacia Central de Flagrantes, para os procedimentos legais.

Sobre o assalto

O crime foi registrado na tarde da quarta-feira (18) na rua A2 do bairro Campo Belo de Gurupi. Segundo a polícia, três assaltantes armados renderam o carteiro que estava conduzindo o veículo dos Correios.