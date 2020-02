PM promove reunião para tratar sobre a segurança no carnaval de Gurupi Avalie esse post Avalie esse post

Na manhã desta terça-feira, 11, a Polícia Militar (PM) se reuniu com representantes da Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer, 3° Batalhão de Bombeiros (3° BBM), Delegacia Regional de Polícia Civil (3ª DRPC), Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Departamento Municipal de Trânsito e Segurança (DMTS), representantes de blocos carnavalescos e imprensa em geral. O evento aconteceu na sala do comando do 4º Batalhão sob a coordenação do Comandante da Unidade, tenente-coronel Jaime Porfírio de Souza.

Da Redação

A reunião teve por finalidade estabelecer ações estratégicas conjuntas e colaborativa por parte de cada ente ou órgão de segurança pública no período que antecede e no curso do Carnaval 2020, em Gurupi. A medida visa assegurar a tranquilidade e a segurança dos foliões no circuito de carnaval, suas adjacências e em toda a cidade de Gurupi.

Durante as tratativas os representantes das entidades, a começar pelo comandante do 4º Batalhão, expuseram a forma como atuarão na segurança, apoio ou cooperação, conforme suas atribuições específicas. Em suas participações, cada representante de entidade ou órgão, demonstrou interesse em desenvolver suas atividades da melhor forma possível para que o evento transcorra dentro da normalidade.

O Comandante da Unidade, tenente-coronel Jaime Porfírio de Souza, destacou o contínuo esforço do 4º BPM no cumprimento da sua missão institucional e especificamente nas festividades de carnaval manterá o comprometimento com a segurança dos foliões. “O Comando-Geral da PM enviará efetivo de policiais militares que reforçarão o policiamento, que garantirá maior segurança durante o evento”, informou ainda, o comandante.