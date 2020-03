PM prende três suspeitos de roubo e receptação em Gurupi Avalie esse post Avalie esse post

Os indivíduos foram presos após intervenção da Força Tática na rua 6A do bairro Campo Belo na noite desta última quinta-feira (18).

Por Régis Caio

Segundo a PM, dois indivíduos em uma motocicleta roubaram uma pessoa, subtraindo um celular utilizando-se de arma de fogo no Setor Parque das Acácias e evadiram-se sentido Setor Campo Belo.

Após tomar conhecimento do crime a equipe de Força Tática do 4ºBPM de imediato deslocou- se para o setor informado, quando no patrulhamento pela rua 6A visualizaram três indivíduos em atitude suspeita em frente a uma residência, que ao perceberem a presença da viatura, evadiram-se, não logrando êxito na fuga sendo abordados logo em seguida pela guarnição de Força Tática.

Na busca pessoal foi localizado uma arma de fogo (calibre 32 municiada c/ 6 munições intactas) e 4 aparelhos celulares sendo que um era produto do roubo ocorrido minutos antes e outro aparelho celular que possui registro de furto ocorrido neste mesmo dia, juntamente com um vídeo game PlayStation que também havia sido furtado pela manhã, ao serem questionados um dos indivíduos confessou a autoria do roubo.

Os suspeitos foram conduzidos juntamente com o material apreendido para central de Flagrantes para providências cabíveis.