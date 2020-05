PM prende três pessoas suspeitas de furto em Gurupi

Na madrugada deste sábado, 2, policiais militares do 4º Batalhão (4ºBPM) recuperou diversos objetos e efetuou a prisão de duas mulheres e um homem, 24,18 e 19 anos, pelo crime de furto. A localização ocorreu no setor Alto dos Buritis em Gurupi.

Da Redação

A PM chegou aos suspeitos após a vítima abordar a equipe da Força Tática e informar que as suspeitas do crime que havia ocorrido em seu estabelecimento comercial estavam residindo no setor Alto dos Buritis. Após receber essas informações a guarnição deslocou ao endereço informado.

Ao chegar no local os policiais se depararam com uma das suspeitas em frente à residência. No ato da abordagem a mulher portava um parelho de celular LG K10, que a vítima reconheceu como de sua propriedade. Indagada a respeito da origem do aparelho telefônico, a detida confessou ter participado do furto juntamente com mais duas pessoas.

Dentro do imóvel, os policiais encontraram vários objetos, dentre eles: uma caixa de som; quatro aparelhos celular; uma fonte de alimentação de notebook; carregador portátil de celular e várias películas para celular. A outra suspeita também morava na casa e foi detida.

As autoras informaram aos policiais que o restante dos objetos estavam escondidos na casa do terceiro suspeito. A equipe deslocou ao local informado, onde encontrou o autor que também confessou a participação. Na residência do infrator foram localizados: uma mala de viagem; quatro aparelhos de celular, dois carregadores de carro; capas de celular, bateria de celular, dentre outros.

Diante do exposto, todo material apreendido, assim como os suspeitos foram encaminhados e apresentados na Central de Flagrantes para a realização dos procedimentos cabíveis.