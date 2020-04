PM prende suspeitos de tentativa de homicídio em Gurupi

A Polícia Militar (PM) deteve na noite de quinta-feira, 16, em Gurupi, um homem de 19 anos e um adolescente de 17 anos, ambos acusados de tentativa de homicídio contra um homem de 20 anos. Em poder dos acusados os policiais localizaram uma pistola Taurus PT/57 calibre 32, cinco munições de mesmo calibre, que provavelmente tenha sido utilizada na prática delituosa e também uma motocicleta Honda, cor preta.

Da redação

O crime aconteceu na Rua Marcolino Pinto, Setor João Lisboa da Cruz, região norte da cidade. Já a prisão dos autores do delito ocorreu na Rua 01, Residencial Madri, região Sudoeste.

De acordo com testemunhas que acionaram a PM, a vítima e outro indivíduo se encontravam na frente de sua residência, quando os autores chegaram ao local na motocicleta e após fazerem uma pergunta, o passageiro do veículo sacou a arma de fogo e efetuou vários disparos e em seguida fugiram. A vítima foi alvejada com um tiro no peito, lado esquerdo e dois em um dos membros inferiores. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU socorreu a vítima e à conduziu para o Hospital de Referências – HRG.

Durante as diligências, a equipe da Força Tática interceptou os acusados no residencial Madri, eles fugiram na motocicleta. A dupla somente cessou a fuga após o condutor ter se desiquilibrado numa curva e caído na sequência. O condutor permaneceu ao lado da moto, enquanto que o passageiro do veículo (o adolescente), se levantou e sacou a arma de fogo, momento em que a equipe cessou a injusta agressão, efetuando um disparo, que o atingiu na altura do quadril.

Ambos foram detidos imediatamente. Além da arma de fogo, os policiais localizaram ainda, durante a revista nos autores, a droga e o dinheiro. Os dois acusados e todo o material apreendido foram apresentados na delegacia Central de Flagrantes para os devidos procedimentos. No dia 03 de março deste ano, o adolescente apreendido, foi vítima de tentativa de homicídio, quando saía do colégio Waldir Lins. Ele cumpria medida socioeducativa.