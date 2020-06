PM prende suspeito de tentativa de homicídio em Formoso do Araguaia

A Polícia Militar do 4º Batalhão aprendeu um homem de 34 anos, no início da noite do último domingo,14, suspeito de tentativa de homicídio. O crime ocorreu em um bar, na Avenida Jorge Montel, Vila São José, em Formoso do Araguaia.

Da Redação

A ação foi efetivada após uma solicitação via 190, informando que havia ocorrido uma briga entre dois homens, em um estabelecimento comercial na Avenida Jorge Montel, Vila São José, e que no local havia uma pessoa ferida. A guarnição policial de Formoso do Araguaia deslocou ao local, onde se deparou com a vítima já sendo atendida por uma equipe do pronto socorro.

Uma testemunha informou aos policiais que o autor teria desentendido com a vítima por causa do desaparecimento de um aparelho celular. Segundo o informante, o autor teria desferido golpes de faca no abdômen da vítima e em seguida teria evadido do local. Imediatamente, os policiais empreenderam diligências nas mediações e localizaram o autor, porém, a arma do crime não foi localizada.

Diante dos fatos, o suspeito foi preso e conduzido para a Central de Flagrantes de Gurupi, onde ficou à disposição da Justiça.