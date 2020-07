PM prende suspeito de furtar objetos do CEMEI Vila Nova

Na manhã dessa segunda-feira, 06, a Polícia Militar (PM) de Gurupi prendeu um homem de 27 anos, suspeito de cometer um furto, no CEMEI (Centro Municipal de Educação Infantil), no setor Vila Nova. A prisão de dele ocorreu no Residencial São José, em Gurupi.

Da Redação

A PM chegou até o acusado após receber informações de que ele havia praticado o crime de furto na referida creche, na semana passada. Na manhã de hoje, por volta das 9 horas, equipe do 4º Batalhão se deparou com o suspeito, nas proximidades de sua residência.

Ao perceber a aproximação da viatura, ele correu, mas foi detido e abordado pelos policiais. Durante a entrevista ele confessou aos militares ter praticado o crime e ainda firmou, que os objetos estariam escondidos na casa de sua avó, no setor Vila Nova. Os policiais deslocaram ao endereço informado e na residência dentre outros objetos foram localizados um notebook, um monitor, um teclado de computador, um teclado musical e um aparelho de celular.

Diante disso, o autor e todo material apreendidos foram conduzidos para a central de flagrantes, para os demais procedimentos cabíveis.