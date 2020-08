PM prende homem suspeito de aplicar golpes através do aplicativo de celular em Palmeirópolis

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante na tarde de sexta-feira, 31, por policiais militares da cidade de Palmeirópolis, região Sul do Estado. Ele é suspeito de fazer parte de uma quadrilha que pratica crime conhecido como “golpe do whatsapp”.

Da Redação

A PM chegou ao suspeito por intermédio da Polícia Civil do Estado do Paraná, que na tarde desta sexta-feira fez contato com 3º Pelotão da Polícia Militar, área do 4º BPM, e informou que havia um suspeito de fazer parte de uma quadrilha que aplica golpes através do aplicativo do Whatsapp, domiciliado em Palmeirópolis e segundo investigações, o indivíduo teria recebido em sua conta bancário nesta data R$ 4,9 mil reais, proveniente de dois depósito bancário. Conforme as investigações, os criminosos clonam o aparelho celular da vítima e de posse de informações privilegiadas ligam se passando por um membro da família e solicita dinheiro.

Após o recebimento da denúncia, os policiais militares deslocaram ao endereço informado pela Polícia Civil do Paraná, em mãos o comprovante de deposito e também cópia da investigação. No local, o autor foi identificado e recebeu voz de prisão. Ele foi conduzido para a Central de Flagrantes de Alvorada, onde confessou a participação nos crimes e o recebimento do depósito, para tanto, foram realizadas as medidas cabíveis.