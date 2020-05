PM prende homem suspeito de agredir e ameaçar companheira em Gurupi

Um homem de 25 anos foi preso pela Polícia Militar noite de quarta-feira,13, em um bairro de Gurupi, após agredir sua companheira.

Por Régis Caio

A PM foi acionada através do 190 para atender uma ocorrência de violência doméstica contra mulher, no Jardim Sevilha. No local, os policiais se depararam com a vítima, que passou a relatar que seu companheiro havia lhe ameaçado e também lhe agredido fisicamente. A vítima apresentava escoriações pelo corpo.

Quando os policiais militares chegaram ao local, o agressor não estava residência. No momento em que a equipe da PM saiu do endereço em busca do suspeito, a vítima fez contato novamente com a Central de Atendimento, informando que o homem teria voltado e as agressões continuavam.

Os policiais militares retornaram à casa da vítima e se deparam com o suspeito, que mesmo na presença da PM continuou com as ameaças. Os policiais deram voz de prisão em flagrante delito ao criminoso. O homem foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis.