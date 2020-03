PM prende homem acusado de posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas em Gurupi

A Polícia Militar (PM) prendeu na tarde de quinta-feira, 26, em Gurupi, um homem de 22 anos, acusado de posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Um revólver calibre 38, duas munições e uma cápsula de mesmo calibre, um aparelho celular e quatro porções de substância análoga ao crack foram localizadas em poder do autor.

Da Redação

A prisão aconteceu em uma banca de venda de espetinhos situada na Avenida Jerusalém, setor Bela Vista, região Sul. Policiais militares da Agência Local de Inteligência – ALI receberam anonimamente a denúncia e procederam com a averiguação dos fatos.

Durante as intervenções, policiais da Força Tática do 4º Batalhão realizaram a abordagem ao suspeito, que lançou fora as porções da droga, porém o ato não passou despercebido dos policiais. Em seguida, após revista na residência do acusado, os policiais localizaram a arma de fogo e as munições.

O homem recebeu voz de prisão e em seguida, juntamente com todo o material apreendido, foi apresentado na delegacia Central de Flagrantes para as devidas providências. O homem preso já possui passagens por roubo e falsidade ideológica.