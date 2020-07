PM prende homem acusado de estupro no terminal rodoviário de Gurupi

Na madrugada desse sábado, 11, policiais militares do 4º Batalhão da Polícia Militar (4ºBPM) prenderam um homem de 42 anos acusado de estupro no terminal rodoviário de Gurupi. O suspeito e a vítima estavam num ônibus em viagem com destino para cidade no Estado do Pará.

Da Redação

A PM tomou conhecimento do fato após a vítima fazer contato através do 190. Ela relatou que estava em viagem no ônibus e que estava sentada na poltrona do corredor e, ao seu lado na poltrona da janela, estava sentado o autor. A mulher contou a PM que durante a viagem, no trecho entre Cariri e Gurupi, o indivíduo aproveitando que ela estava dormindo, pegou nos seus seios e se masturbava. A vítima disse que chegou a pedir para infrator a respeitar, contudo, ele continuou com o ato ilícito.

A mulher de 25 anos afirmou ainda que pediu socorro ao motorista, momento em que, um agente da Polícia Penal, que estava no mesmo veículo de transporte de passageiros, levantou-se e foi até a poltrona, onde estava ocorrendo o fato e deteve o autor com algemas.

Após essas informações, equipes da PM da cidade de Gurupi deslocaram para o terminal rodoviário para a realização dos procedimentos cabíveis. No local, as partes foram identificadas e após a confirmação dos fatos, a perícia também foi acionada. Diante das circunstâncias, todos os envolvidos foram conduzidos para delegacia Central de Flagrante, onde o indivíduo foi preso e autuado por estupro. Depois do término dos procedimentos, o ônibus continuou a viagem com a vítima e demais passageiros.