PM prende acusado com porções de maconha em Gurupi

A Polícia Militar prendeu um homem de 58 anos em flagrante por suspeita de tráfico de drogas na noite de quarta-feira, 08, na Rua 24, Esquina com Rua 9, no Jardim da Luz, em Gurupi. Com ele foram apreendidas porções de maconha, um aparelho de celular e dinheiro.

Da Redação

Uma equipe da Força Tática recebeu denúncia de tráfico de drogas em uma residência localizada no setor Jardim da Luz. Ao fazer a averiguação, os policiais observaram três indivíduos em frente a referida residência, em atitude suspeita. Quando eles perceberam a presença da viatura tentaram evadir do local, porém logo foram abordados.

Na busca pessoal foi localizado com o morador da casa o valor de R$ 120,00 em espécie e um celular sem origem, com os demais nada foi encontrado. Questionado pelos policiais um dos abordados confessou ser usuário de droga e informou que havia se dirigido ao local para adquirir 10 reais de maconha.

Os policiais fizeram a varredura no local, e encontraram duas porções de substância análoga à maconha jogada no chão, onde os indivíduos estavam. Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos para a Central de Flagrantes, onde o proprietário da residência, foi autuado por tráfico de drogas. Os outros dois indivíduos foram ouvidos e liberados pela autoridade plantonista.