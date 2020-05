PM fecha bar em Gurupi após proprietário descumprir decreto

O bar estava funcionando normalmente em desacordo com o período de restrições para contenção do avanço do novo coronavírus.

Da Redação

Em razão do decreto nº 599 do Município de Gurupi, que determina o fechamento de bares por 15 dias, a Polícia Militar do Tocantins, por meio do 4º Batalhão, conduziu um homem por descumprir a decisão, na noite desta quarta-feira, 20.

A Polícia Militar foi informada, através de uma denúncia, que um bar localizado na Rua 09 entre a Avenida São Paulo e Avenida Paraná, estaria em pleno funcionamento, descumprindo o Decreto Municipal. Os militares foram até o local e constataram que o estabelecimento não estava fechado, descumprindo as determinações para enfrentamento da propagação da Covid-19.

Visando o cumprimento das medidas de isolamento social, o estabelecimento foi fechado e o proprietário conduzido à Delegacia, para a realização dos procedimentos cabíveis.

